Il centrodestra si riunisce per un vertice decisivo sulla formazione di un gruppo unico in Provincia, con particolare attenzione alla posizione della Lega. La riunione si svolge mentre si avvicina il prossimo consiglio provinciale, e le discussioni riguardano principalmente l’organizzazione e le alleanze all’interno della coalizione. La questione Lega resta il nodo principale da affrontare prima di definire le decisioni finali.

Tempo di lettura: 2 minuti Il centrodestra si prepara a un passaggio politico importante in vista del prossimo consiglio provinciale. Nella giornata di domani è in programma una riunione tra i partiti della coalizione p er definire la possibile costituzione di un gruppo unico, un’ipotesi che nelle ultime settimane ha preso corpo con sempre maggiore concretezza. Se per Forza Italia e Fratelli d’Italia la linea appare già tracciata, resta ancora da chiarire la posizione della Lega. I due partiti, infatti, avevano già dato un segnale politico chiaro presentandosi uniti alle recenti elezioni provinciali con una lista condivisa, elemento che rafforza la prospettiva di un gruppo consiliare unico anche nella fase successiva al voto. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

© Anteprima24.it - Centrodestra, vertice decisivo sul gruppo unico in Provincia: resta il nodo Lega da sciogliere

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