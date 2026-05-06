Natural bike Casentino | l' evento

A Bibbiena torna l’appuntamento con Natural Bike Casentino, un evento dedicato agli appassionati di ciclismo. La manifestazione prevede due giornate di attività rivolte a chi ama le due ruote e ha l’obiettivo di promuovere il territorio del Casentino. L’edizione si svolge in diverse location della zona, coinvolgendo ciclisti di varie età e livelli di esperienza. La manifestazione si svolge nel rispetto delle normative vigenti.

BIBBIENA (AR) – Torna Natural Bike Casentino, con due eventi dedicati agli appassionati delle due ruote e alla promozione del Casentino. Primo appuntamento Domenica 10 Maggio con l’evento dedicato al cicloturismo e alla mountain bike. Partenza alla francese alle ore 8:30 da Piazza Tarlati per i.🔗 Leggi su Arezzonotizie.it

Notizie correlate

In Valdambra la prima K-Bike aretina: così Morgana Trilli parteciperà alla Mezza del CasentinoLa K-Bike è stata acquistata dal Gruppo Ricerche Storiche di Badia Agnano, che ha scelto di metterla a disposizione della collettività Si è svolto il...

Mountain bike. Grande evento a maggioCASTELNUOVO VALDICECINA Il 16 e 17 maggio Castelnuovo di Valdicecina sarà teatro di un evento di grande rilievo nel panorama nazionale della mountain...

Aggiornamenti e dibattiti

Temi più discussi: Toscana - Cicloturistica Natural Bike Casentino, è conto alla rovescia per il 10 maggio, tutte le info; Bibbiena su due ruote, fine settimana all'insegna della bicicletta; Toscana - Campionato Toscano di Cicloturismo per società: vince la Marevettamare; Una giornata baciata dal sole e dai colori della primavera ha fatto da cornice alla tredicesima edizione della Centochilometri della Granocchia.

Natural Bike Casentino, per l'edizione 2024 tracciati 360 chilometri di strade basseNatural Bike Casentino, il nuovo brand che parla di Casentino, amore per le due ruote e per la natura ha in serbo grandi progetti e novità di rilievo per l’edizione 2024. A farne un annuncio ufficiale ... arezzonotizie.it

Natural bike Casentino: il 5 e 6 aprile la quarta edizioneNatural Bike Casentino torna nelle strade, nei boschi e nelle ciclopiste del Casentino nei giorni 5 e 6 aprile 2025 con le discipline cicloturistica, MTB, E-bike e Gravel. L’evento è patrocinato da ... lanazione.it

Bici in Città e Natural Bike Casentino e tanti eventi collaterali per grandi e piccoli - facebook.com facebook