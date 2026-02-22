In Valdambra la prima K-Bike aretina | così Morgana Trilli parteciperà alla Mezza del Casentino

Morgana Trilli partecipa alla prima K-Bike in Valdambra, evento nato per promuovere la corsa sostenibile. La gara si svolge lungo i sentieri collinari della zona, attirando appassionati da diverse regioni. La creazione del Valdambra Trail K-Bike Team deriva dall’obiettivo di coinvolgere comunità locali e promuovere uno stile di vita attivo. L’evento mette in evidenza l’interesse crescente per le corse su terreni naturali e il legame tra sport e territorio.

La K-Bike è stata acquistata dal Gruppo Ricerche Storiche di Badia Agnano, che ha scelto di metterla a disposizione della collettività Si è svolto il primo incontro ufficiale tra alcuni degli atleti che compongono il nuovo Valdambra Trail K-Bike Team, riuniti per conoscersi, condividere idee e gettare le basi organizzative di un progetto di grande valore sociale. Al centro dell’iniziativa c’è la prima K-Bike della provincia di Arezzo, un mezzo speciale dedicato all’inclusione dei ragazzi con disabilità nei percorsi trail. La K-Bike è stata acquistata dal Gruppo Ricerche Storiche di Badia Agnano, che ha scelto di metterla a disposizione della collettività, in continuità con i dieci anni di collaborazione con WeLoveinsulina Team, realtà impegnata nell’inclusività sportiva. 🔗 Leggi su Arezzonotizie.it

