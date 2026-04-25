mountain bike grande evento a maggio

A Castelnuovo di Valdicecina si svolgeranno il 16 e 17 maggio due importanti eventi di mountain bike. La manifestazione ospiterà il campionato italiano assoluto e-bike e sarà anche la prima tappa della Coppa Italia Enduro dedicata alle mountain bike tradizionali. La città si prepara ad accogliere atleti da diverse regioni italiane, offrendo una vetrina nazionale per questa disciplina.

CASTELNUOVO VALDICECINA Il 16 e 17 maggio Castelnuovo di Valdicecina sarà teatro di un evento di grande rilievo nel panorama nazionale della mountain bike: il campionato italiano assoluto e-bike e la prima tappa della Coppa Italia Enduro dedicata alle mountain bike muscolari. Le due manifestazioni rientreranno nel circuito Toscano Enduro Series e rappresentano un traguardo storico per il territorio: è infatti la prima volta che il campionato italiano assoluto e-bike viene assegnato alla Toscana. Grande soddisfazione da parte dell’ Asd MTB Castelnuovo, società organizzatrice dell’evento, che negli anni si è distinta per l’elevato livello tecnico e organizzativo delle competizioni proposte, sia a livello regionale che nazionale.🔗 Leggi su Lanazione.it

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