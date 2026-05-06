Entro 15 giorni dalla comunicazione, i beneficiari della NASpI devono firmare il modulo del PAD digitale per mantenere il sussidio. Se non si rispetta questa scadenza, si rischia la sospensione del pagamento. La procedura riguarda la conferma della disponibilità al lavoro e la comunicazione di eventuali cambiamenti. La mancata firma entro il termine stabilito può comportare la perdita dell’indennità di disoccupazione.

? Cosa scoprirai Come evitare che il silenzio digitale blocchi il tuo sussidio?. Cosa devi firmare entro 15 giorni per non perdere la NASpI?. Perché l'iscrizione automatica al SIISL non garantisce l'erogazione del denaro?. Quali errori nel profilo professionale possono causare il taglio dell'indennità?.? In Breve Obbligo di sottoscrivere il PAD entro 15 giorni dalla decorrenza della prestazione.. Iscrizione automatica al SIISL dopo l'accoglimento della domanda tramite messaggio INPS 4011.. Necessità di validare il CV e i dati su MyINPS per il Patto Personalizzato.. Rischio sospensione indennità per mancata risposta a SMS o e-mail dei Centri Impiego.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - NASpI: 15 giorni per il PAD digitale o rischi tagli al sussidio

Notizie correlate

NASpI 2026: le nuove trappole che bloccano il sussidio di disoccupazioneL’accesso al sostegno economico perde l’impiego richiede oggi una conoscenza millimetrica dei requisiti INPS, poiché la natura della cessazione del...

Cremona: locale chiuso 15 giorni, 36 pregiudicati e rischiUn locale di Cremona è stato chiuso per quindici giorni a seguito di gravi irregolarità antincendio e violenze pregresse.

Tutti gli aggiornamenti

Temi più discussi: Pagamenti Inps di maggio 2026, le date da segnare sul calendario; Le date dei pagamenti Inps di maggio 2026, scopri il calendario; Il costo invisibile del lavoro che logora: serve una rete psicologica nazionale; Agevolazione lavoratore in Naspi.

NASpI e SIISL, cosa fare dopo la domanda per evitare errori e ritardiDa diversi mesi ormai la NASpI è entrata in una nuova fase ed è ... msn.com

Il manuale della Naspi: cos’è, a chi spetta, come si calcola e come richiederlaNella nuova puntata di #EconoMia, Factanza spiega nel dettaglio come funziona il principale sussidio di disoccupazione erogato dallo Stato italiano attraverso l’Inps ... quifinanza.it

Naspi Porgo una domanda Per la prima volta quest’anno ho fatto domanda naspi autonomamente sul sito inps . Tutto ok..però al primo pagamento ho notato che una percentuale dei soldi che mi verseranno andrà al sindacato..chiedo come mai se il caf non h - facebook.com facebook