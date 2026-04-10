Dal 2026, l’erogazione della NASpI, il sussidio di disoccupazione, si complica a causa di nuove restrizioni che dipendono dalla causa della cessazione del rapporto di lavoro. Per poter ricevere il supporto economico, è necessario conoscere con precisione i requisiti dell’INPS, poiché la natura della fine del rapporto influisce direttamente sull’idoneità alla prestazione. Questa situazione crea nuove sfide per i lavoratori in cerca di aiuto.

L’accesso al sostegno economico perde l’impiego richiede oggi una conoscenza millimetrica dei requisiti INPS, poiché la natura della cessazione del rapporto di lavoro determina in modo netto l’idoneità alla NASpI. Nel 2026, la normativa distingue chiaramente tra chi può contare sull’indennità e chi, pur avendo perso il posto, si ritrova privo di tutele a causa di scelte volontarie o mancati requisiti contributivi. Le regole del gioco: tra contributi maturati e nuove restrizioni. Per attivare la Nuova Assicurazione Sociale per l’Impiego, non basta che un lavoratore dipendente del settore privato — o di alcuni settori pubblici con contratti a termine — smetta di prestare la propria attività. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - NASpI 2026: le nuove trappole che bloccano il sussidio di disoccupazione

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NASpI 2026, quando spetta la disoccupazione (anche in caso di dimissioni)Molti lavoratori si chiedono se sia possibile ottenere la NASpI dopo aver dato le dimissioni.

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Buongiorno a tutti ho accettato una proposta di lavoro tredicesima e quattordicesima inclusa, la naspi sta per terminare, ho 45 anni, voi avreste accettato Come faccio con lo studio Termino di lavorare alle 18 , non ho famiglia accetto suggerimenti - facebook.com facebook

NASpI e autoimprenditorialità: dal 2026 nuove regole di pagamento. In caso di rioccupazione o accesso alla pensione diretta, il beneficiario è tenuto alla restituzione dell'intera anticipazione già percepita rb.gy/weewri Inps Comunica x.com