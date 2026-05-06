Nasce l' ASI Cultura Irpinia Film Academy ieri a Roma la presentazione ufficiale

Ieri a Roma si è tenuta la presentazione ufficiale della ASI Cultura Irpinia Film Academy, in un evento presso lo Spazio Veneziano. La nuova iniziativa, promossa da ASI Cultura, è stata ideata dal regista e coinvolge anche il Responsabile Nazionale di ASI Cultura. L'iniziativa mira a sviluppare un progetto formativo nel settore cinematografico. La presentazione ha coinvolto figure di spicco del settore culturale e artistico.

Nella prestigiosa cornice di Spazio Veneziano, a Roma, si è svolta ieri la presentazione ufficiale della ASI Cultura Irpinia Film Academy, nuovo progetto nazionale promosso da ASI Cultura e ideato dal regista Modestino Di Nenna in sinergia con il Responsabile Nazionale ASI Cultura Michele Cioffi.🔗 Leggi su Avellinotoday.it Notizie correlate Nasce il Centro Sperimentale Irpinia Film Academy: presentazione a RomaIn collaborazione con ASI Cultura e con il Responsabile dell’Area Cultura, lo scrittore e autore Michele Cioffi, sarà presentato ufficialmente... Cultura: nasce Centro sperimentale Irpinia Film AcademyL’eccellenza del cinema contemporaneo, tra Roma e Irpinia, trova finalmente il suo spazio. Contenuti utili per approfondire Temi più discussi: Nasce il Centro Sperimentale Irpinia Film Academy: presentazione a Roma; Nasce il Centro Sperimentale Irpinia Film Academy, ponte tra Roma e Avellino. Domani la presentazione; Nasce il Centro Sperimentale Irpinia Film Academy: l’eccellenza del cinema tra Roma e Irpinia, nel segno dei grandi maestri; Nasce il Centro Sperimentale Irpinia Film Academy: un ponte tra Roma e Irpinia nel segno del cinema. Cultura: nasce Centro sperimentale Irpinia Film AcademyNasce a Roma il Centro Sperimentale Irpinia Film Academy, un nuovo progetto per la formazione nel cinema contemporaneo. romadailynews.it Nasce l’Irpinia Film Academy, ponte tra Roma e AvellinoIl cinema come scuola, mestiere e racconto sociale. Nasce il Centro Sperimentale Irpinia Film Academy, progetto ideato dal regista irpino Modestino Di Nenna e sviluppato in collaborazione con ASI Cult ... irpiniaoggi.it Mercoledì 6 maggio 2026 nell' appuntamento nazionale ci sarà anche Avellino :una serata evento che coinvolge più di 100 sale in tutta Italia, verrà proiettato “The sea” – il film che ha fatto infuriare il Governo, l'esercito e il Ministero della Cultura israeli - facebook.com facebook