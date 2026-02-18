Nasce il Bosco rosso contro la violenza sulle donne Arianna Meloni | Questa è l’Italia che vogliamo costruire video

A Roma, il “Bosco rosso” nasce come risposta alla violenza contro le donne, inaugurato oggi nel Municipio VI. La creazione di questo spazio protetto, voluta dall’associazione Algaxia, mira a offrire un luogo sicuro e sorvegliato, dove le donne possano sentirsi al riparo. Il progetto si concretizza in un’area verde, dotata di telecamere e personale qualificato pronto a intervenire, per combattere il degrado e garantire maggiore sicurezza. Arianna Meloni commenta: «Questa è l’Italia che vogliamo costruire».

Un simbolo della lotta alla violenza contro le donne e uno spazio strappato al degrado. È il “Bosco rosso” inaugurato oggi a Roma, nel territorio del Municipio VI, che ha accolto l’iniziativa promossa dall’ associazione Algaxia per la creazione di uno spazio aperto protetto, videosorvegliato e monitorato da operatori qualificati, pronti a intervenire in caso di necessità. Nel Municipio VI di Roma nasce il primo “Bosco rosso” d’Italia. Il “Bosco rosso”, che segna anche la piena rinascita del Parco Carlo Tufilli, intitolato all’Ispettore superiore della polizia ucciso in servizio nel 1996, è stato inaugurato alla presenza, tra gli altri, del presidente del Municipio VI Nicola Franco, del prefetto Lamberto Giannini, dell’assessore regionale Fabrizio Ghera, di Don Antonio Coluccia, dell’Associazione Algaxia e dei familiari dell’ispettore Tufilli. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it

