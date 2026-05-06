nasce la nuova fondazione mps coppini primo giorno da presidente

Oggi segna l’inizio di una nuova fase per la Fondazione Mps, con la nomina di Riccardo Coppini come presidente. La nuova deputazione amministratrice si è radunata per il primo giorno di attività, mentre Coppini è stato anche scelto come presidente del consiglio di amministrazione dell’Accademia Chigiana. Nessuna comunicazione ufficiale ha ancora rivelato i dettagli delle priorità o delle strategie future della fondazione.

Primo giorno di scuola per la nuova deputazione amministratrice della Fondazione Mps guidata dal nuovo presidente Riccardo Coppini, che in parallelo è stato eletto anche alla guida del consiglio di amministrazione dell’ Accademia Chigiana. L’insediamento formale a Palazzo Sansedoni, dopo l’espletamente di tutte le procedure burocratiche, è avvenuto ieri pomeriggio e di fatto riservava una sola incognita: l’elezione alla carica di vicepresidente. Sul tavolo sono girate alcune ipotesi, alla fine ha prevalso la linea della continuità e quindi sarà ancora Monica Barbafiera a occupare la carica. Insieme a lei, come espressione del centrodestra, Franco Vaselli, mentre sono riferibili al centrosinistra le nomine di Filomena Convertito e dell’ex prefetto Renato Saccone.🔗 Leggi su Lanazione.it

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