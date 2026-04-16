La città narrata al Museo Campano la storia prende forma con la visita immersiva
Domenica 19 aprile, dalle 10 alle 12, al Museo Campano si terrà l’evento “La città narrata”. Durante l’iniziativa, i partecipanti potranno immergersi nella storia attraverso un percorso che permette di vedere e ascoltare le testimonianze, rendendo il passato tangibile e vivo. L’attività si focalizza sull’esperienza diretta, offrendo un modo diverso di conoscere il patrimonio storico della città.
Domenica prossima, 19 aprile dalle 10 alle 12, al Museo Campano la storia non si limiterà a essere raccontata ma prenderà forma, voce, presenza con “La città narrata”. Molto più di una visita guidata, quella di domenica mattina sarà una esperienza immersiva in cui il tempo si piega e Capua si.🔗 Leggi su Casertanews.it
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