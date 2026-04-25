È stato emanato un nuovo decreto che introduce un badge digitale nei cantieri delle regioni interessate dal recente sisma. Il provvedimento stabilisce regole più precise per il monitoraggio delle presenze e rafforza le misure di sicurezza, legalità e trasparenza. Le norme riguardano i cantieri di Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria e prevedono controlli più stringenti attraverso strumenti digitali. La legge è entrata in vigore il 13 aprile 2026 con il decreto n. 332.

Decreto n. 332 del 13 aprile 2026: monitoraggio digitale delle presenze e nuove misure per legalità, sicurezza e trasparenza nei cantieri di Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria. Alle lettrici e ai lettori di PuntoMagazine, la Presidenza del Consiglio dei Ministri ha emanato il Decreto n. 332 del 13 aprile 2026, firmato dal Commissario Straordinario del Governo per la ricostruzione nei territori colpiti dagli eventi sismici del Centro Italia (Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria). Il provvedimento introduce nuove disposizioni in materia di controllo, sicurezza e innovazione nei cantieri, con particolare riferimento all’adozione del badge digitale di cantiere.🔗 Leggi su Puntomagazine.it

© Puntomagazine.it - Ricostruzione post-sisma: arriva il badge digitale nei cantieri, nuove regole su sicurezza e controlli

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