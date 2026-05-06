Nasce a Spoleto la ‘Città della salute’ l’inaugurazione domenica

Domenica si terrà l’inaugurazione della ‘Città della salute’ a Spoleto, un nuovo centro dedicato alla salute, alla prevenzione e al benessere. La struttura si propone di mettere a disposizione della comunità servizi sanitari e attività preventive. L’evento prevede l’apertura ufficiale con la partecipazione di rappresentanti locali e operatori sanitari. La ‘Città della salute’ si trova in una zona centrale della città e sarà aperta al pubblico.

(Adnkronos) – Offrire alla comunità un luogo in cui salute, prevenzione e benessere possano essere accessibili in modo semplice e continuativo, attraverso la presenza di diversi servizi sanitari e professionisti che operano in spazi distinti e autonomi, ciascuno nel pieno rispetto delle proprie competenze professionali. È la mission della 'Città della salute' di Spoleto, un. L'articolo proviene da. Potrebbe interessarti:. Superstiti naufragio a Lampedusa, Fcei: “Un massacro, sotto choc chiedono dei figli”. Spacciatore con maiale al guinzaglio, arrestato a Roma.🔗 Leggi su Webmagazine24.it Notizie correlate Inaugurazione a Bellusco. La Casa della Comunità nasce alla Corte dei FratiUn restyling di grande gusto, le arcate verdi pastello, primo colpo d’occhio dall’esterno, ogni dettaglio curato con attenzione. Spoleto: parcheggio gratis la domenica per i turistiLa città di Spoleto si prepara a una modifica significativa nella gestione della sosta urbana, con l’obiettivo dichiarato di incentivare la presenza... Aggiornamenti e dibattiti Temi più discussi: RADICI: Spoleto torna al centro del mondo; Spoleto, donazione al Servizio di Pediatria dagli allievi del corso di Polizia Scientifica; La Giunta faccia chiarezza sull'Ospedale di Spoleto; Sanità integrata inaugura a Spoleto la nuova Città della Salute. Nasce a Spoleto la 'Città della salute', l’inaugurazione domenicaOffrire alla comunità un luogo in cui salute, prevenzione e benessere possano essere accessibili in modo semplice e continuativo ... adnkronos.com Spoleto: i luoghi segreti della città del Festival dei due MondiSpoleto, una delle città più note dell’Umbria, meta ogni anno di moltissimi turisti soprattutto nella stagione stiva, si presta a magiche esplorazioni anche nei mesi invernali, quando è meno ... tgcom24.mediaset.it Il suo secondo film, Le città di pianura, è stata una rivelazione, e domina le nomination ai David. L’abbiamo incontrato allo Script Fest di Bra, dove ci ha parlato di mondi virtuali e mondi reali, della mappa che ha scritto con il co-sceneggiatore Adriano Candiag x.com SCOPRI NARO Città del Barocco TOUR DELLA CITTÀ Domenica 17 e 24 maggio ti invitiamo a vivere un’esperienza unica alla scoperta della nostra città! Un percorso tra storia, arte e tradizioni che ti porterà nei luoghi più affascinanti di Naro. Si visiterà: • Sa - facebook.com facebook