Spoleto | parcheggio gratis la domenica per i turisti

A Spoleto, da questa domenica, i turisti potranno parcheggiare gratuitamente nelle aree di sosta della città. La decisione riguarda tutti i parcheggi pubblici e si applica esclusivamente nei giorni di domenica. L’obiettivo è di favorire la visita di chi arriva in città per svago o turismo senza dover pagare il costo della sosta. La misura è stata resa nota dall’amministrazione locale.

La città di Spoleto si prepara a una modifica significativa nella gestione della sosta urbana, con l'obiettivo dichiarato di incentivare la presenza turistica nei giorni di riposo. La giunta comunale ha approvato una delibera che rende gratuiti i parcheggi di superficie ogni domenica e in occasione delle festività, accogliendo una richiesta specifica avanzata da Confcommercio Spoleto durante un recente incontro istituzionale. Questa misura non rappresenta un semplice sconto, ma una strategia mirata a facilitare l'accesso alla città per i visitatori che arrivano nel weekend, eliminando il costo di parcheggio come barriera all'ingresso. Parallelamente a questa novità, le tariffe orarie per i giorni feriali rimangono invariate, confermando la stabilità del sistema tariffario esistente utilizza quotidianamente lo spazio urbano.