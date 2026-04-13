NASCAR Ty Gibbs trionfa per la prima volta a Bristol

Ty Gibbs ha ottenuto la sua prima vittoria in carriera nella NASCAR Cup Series durante la gara a Bristol, battendo Ryan Blaney in una corsa combattuta fino all’ultima curva. La competizione è stata caratterizzata da continui sorpassi e una lotta serrata tra i due piloti, che si sono alternati al comando nel corso della gara. La corsa si è conclusa con Gibbs che ha tagliato il traguardo davanti a Blaney, aggiudicandosi il primo successo in questa categoria.

Ty Gibbs vince per la prima volta in carriera nella NASCAR Cup Series a Bristol dopo una spettacolare lotta fino all’ultimo metro contro Ryan Blaney. Il giovane nativo di Charlotte beffa il rivale per solo 55 millesimi e finalmente riesce ad entrare nella ‘Victory Lane’ dopo oltre un anno di tentativi. L’ex campione dell’attuale NASCAR O’Reilly Auto Parts Series riesce finalmente ad imporsi con la Toyota Camry #54 Joe Gibbs Racing al termine di un evento che sembrava destinato a finire nelle mani della Chevrolet Camaro #5 Hendrick Motorsports di Kyle Larson. Il californiano ha dominato le due Stage, alcune caution nella parte conclusiva della corsa hanno permesso però a Ryan Blaney (Penske Ford #12) di portarsi al comando.🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - NASCAR, Ty Gibbs trionfa per la prima volta a Bristol NASCAR: Bell trionfa a Bristol e spezza l’attesa dal 2017Christopher Bell ha conquistato la gara della NASCAR Craftsman Truck Series al Bristol Motor Speedway, riportando la Toyota numero 62 della... Leggi anche: NASCAR, prima battaglia dell’anno nel ‘Colosseo’ di Bristol Last Time At Bristol