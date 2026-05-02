Netflix aveva annunciato l’uscita del film di Greta Gerwig dedicato a Narnia per questa estate, ma la data di uscita è stata spostata al 2027. La piattaforma ha deciso di concentrare tutte le risorse sul progetto, trasformandolo in un evento cinematografico globale che coinvolgerà il pubblico di tutto il mondo. Il film, intitolato Narnia: Il nipote del mago, rappresenta un investimento importante per Netflix, che punta a rilanciare la saga attraverso questa produzione.

Il rinvio è stato causato da un infortunio occorso a un membro del cast, che ha costretto la produzione a uno stop di sei settimane, rendendo impossibile il rispetto della tabella di marcia originale. La nuova strategia prevede anteprime in formato IMAX a partire dal 10 febbraio 2027, seguite dal debutto su Netflix fissato per il 2 aprile dello stesso anno. Per la Gerwig, che ha firmato il progetto anche come produttrice, si tratta della realizzazione di un sogno: “Un universo costruito sulla musica è un’idea che è sempre vissuta nel mio cuore“, ha dichiarato la regista. Narnia: The Magician's Nephew will release in IMAX and wide globally in theaters on February 12, 2027, and on Netflix on April 2, 2027.🔗 Leggi su Universalmovies.it

© Universalmovies.it - Narnia: Netflix annuncia l’uscita globale al cinema per il film di Greta Gerwig, ma la data slitta al 2027

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