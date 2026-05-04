Il film Narnia: Il nipote del mago, diretto dalla regista candidata all’Oscar Greta Gerwig, sarà distribuito nelle sale italiane e internazionali a partire dal 12 febbraio 2027, disponibile anche in formato IMAX. Dopo l’uscita in sala, il film sarà reso disponibile sulla piattaforma streaming Netflix dal 2 aprile 2027. La pellicola rappresenta una nuova versione della celebre saga, adattata per il grande schermo.

La regista candidata all’Academy Award Greta Gerwig porta sul grande schermo Narnia: Il nipote del mago, un’epica avventura che uscirà in IMAX e nelle sale cinematografiche di tutto il mondo il 12 febbraio 2027, per poi debuttare su Netflix il 2 aprile 2027. Le anteprime esclusive in IMAX inizieranno il 10 febbraio 2027. Fenomeno raro capace di attraversare generazioni e confini geografici, l’uscita di Narnia avrà una portata pari all’immenso seguito dei celebri libri di C. S. Lewis. Il pubblico vivrà un autentico evento cinematografico, tra IMAX, sale e Netflix. Scritto per il grande schermo e diretto da Greta Gerwig, questo racconto delle origini di Narnia rappresenta il primo adattamento in assoluto de “ Il nipote del mago ” di C.🔗 Leggi su Nerdpool.it

© Nerdpool.it - Narnia: Il nipote del mago – L’adattamento di Greta Gerwig arriverà nelle sale tra meno di un anno

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