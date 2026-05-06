Anello la corsa si avvicina | adesso tocca alla Benedizione dei cavalieri

A Narni si avvicina l’ultima settimana di festeggiamenti, caratterizzata da vari eventi e momenti suggestivi. Tra questi, spicca la cerimonia della “Benedizione dei cavalieri”, prevista come uno degli appuntamenti principali. La tradizione si inserisce nel programma di celebrazioni che coinvolgono la comunità locale e i partecipanti provenienti da fuori città. La manifestazione rappresenta un momento di rituale e di partecipazione collettiva, incentrato sulla benedizione dei cavalieri.

Ultima settimana di festeggiamenti a Narni, con appuntamenti importanti e suggestivi. Tre di questi riguardano la cerimonia della “Benedizione dei cavalieri”. Si tratta di uno dei riti più belli e identitari della Corsa all’Anello. I terzieri di Mezule, Fraporta e Santa Maria si apprestano a.🔗 Leggi su Ternitoday.it I dolori del giovane Werther di Johann Wolfgang Goethe | Audiolibro Completo in italiano Notizie correlate Fiaccole, musici e tamburini: alla Corsa all’Anello è il giorno dell’offerta dei ceriAlla Corsa all’Anello di Narni tornano le celebrazioni dedicate al patrono San Giovenale. Il Medioevo rivive a Narni con la “Corsa all’Anello“: "Si apre la stagione dei grandi eventi dell’Umbria"È Narni ad aprire la stagione dei grandi eventi dell’Umbria con la 58esima edizione della “Corsa all’Anello“ che torna da domani al 10 maggio,... Contenuti di approfondimento Temi più discussi: Anello, poker di Fraporta: l’edizione 2026 della Corsa storica si tinge di rossoblu; Corsa all'anello storica, vince Luca Paterni; Corsa dell’Anello Narni rievoca il Trecento; Alla Corsa all’Anello di Narni prende il via un rito suggestivo e identitario. Vibrante Corsa all’Anello storica. Trionfa Luca Paterni di FraportaLuca Paterni di Fraporta ha vinto la Corsa all’Anello storica 2026, che si è svolta ieri in occasione delle celebrazioni del patrono San Giovenale, sulla pista allestita lungo piazza dei Priori. A sfi ... lanazione.it Narni, il 3 maggio la festa del patrono San Giovenale: Corsa all'Anello storica con 12 fantini in garaLa città festeggia San Giovenale. Domenica 3 maggio, in onore del santo patrono di Narni, ci saranno la messa solenne in Cattedrale, la processione con il busto del santo per le vie della città e la c ... corrieredellumbria.it Inaugurato il Grande Anello Verde di Somma, 24 km di mobilità dolce tra sentieri e ciclabili. - facebook.com facebook