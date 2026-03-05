Accusato di violenza sessuale su minore osteopata in carcere

Un uomo di 67 anni, residente in provincia di Pistoia, è stato arrestato nelle ultime ore dalla polizia giudiziaria del commissariato di Pescia con l’accusa di aver commesso violenza sessuale su un minore. L’operazione si è conclusa con il fermo dell’uomo, che ora si trova in carcere. Le indagini sono ancora in corso per chiarire i dettagli dell’accaduto.

Un uomo di 67 anni, residente in provincia di Pistoia, è stato arrestato nelle scorse ore dalla squadra di polizia giudiziaria del commissariato di Pescia con le accuse di violenza sessuale e violenza sessuale su minore. È quanto si apprende in una nota diramata oggi 5 marzo dalla questura di Pistoia, specificando come il sessantasettenne tratto in arresto sia “un noto osteopata che esercita in un Comune della Valdinievole”. Stando a quanto ricostruito durante delle sedute, approfittando del rapporto di fiducia che tipicamente si instaura tra il professionista e le proprie pazienti, l'arrestato avrebbe compiuto “abusi sessuali consistenti in palpeggiamenti in parti intime e strusciamento delle proprie sulle donne”. 🔗 Leggi su Firenzetoday.it

