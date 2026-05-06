Il club napoletano ha avviato un piano di cessioni per contenere le spese, con particolare attenzione ai giocatori in scadenza nel 2027. La decisione riguarda diverse fasce del roster, mentre si continua a lavorare sui trasferimenti in entrata. La situazione si inserisce in un quadro di gestione finanziaria volta a mantenere l'equilibrio economico, senza coinvolgere al momento nuovi accordi o acquisti.

Napoli, 6 maggio 2026 - Il mercato che fa sognare i tifosi è quello in entrata, ma le uscite, seppur spesso dolorose, sono propedeutiche proprio agli acquisti: specialmente quando il presidente di turno decide che è arrivata l'ora di ridimensionare i costi aziendali, senza tuttavia fare lo stesso delle ambizioni sportive della squadra, rischiando così di scontentare l'allenatore di turno. Volendo passare dal generale allo specifico, i protagonisti sono patron Aurelio De Laurentiis, la mente della vicenda, mentre il braccio sarà il direttore sportivo Giovanni Manna, poi ovviamente il tecnico Antonio Conte e soprattutto un Napoli che...🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Napoli, via alle uscite per ridurre i costi: in bilico i giocatori in scadenza nel 2027

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