La direttiva Bolkestein, che riguarda la libera circolazione dei servizi nell’Unione Europea, aveva ottenuto l’approvazione nella Commissione Ambiente del Senato, ma è stata successivamente bloccata dalla Commissione Bilancio. La normativa, che prevede l’applicazione di regole uniformi per i servizi transnazionali, rimarrà in vigore senza ulteriori rinvii fino al 2027. La discussione su eventuali modifiche o proroghe continuerà nelle prossime settimane.

Prima approvato in Commissione Ambiente del Senato, poi stoppato dal no dalla Commissione Bilancio. Destino infausto per l’emendamento, a firma Lega, che avrebbe dovuto prorogare la scadenza per l’applicazione della direttiva Bolkestein, spostando di fatto il termine ultimo delle concessioni balneari, ad oggi fissato al 30 settembre 2027, al 2030. Modifica richiesta nello specifico per le zone colpite da maltempo o da "eventi meteorologici di eccezionale intensità" come quelli che hanno colpito Calabria, Sardegna e Sicilia a gennaio scorso e per i quali è stato dichiarato lo stato di emergenza. Lo scopo della proroga, si legge...🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - Bolkestein, salta il rinvio. Scadenza nel 2027

Notizie correlate

De Laurentiis lavora al rinnovo di Conte, il mister ha il contratto in scadenza nel 2027Il Napoli è pienamente immerso nella lotta ai vertici della Serie A, ma fuori dal campo continua a tenere banco il tema del futuro, in particolare...

Leggi anche: Renzi a Meloni: “Il vostro governo ‘Vinavil’ ha una data di scadenza molto chiara, nel 2027 tocca a noi” – Video