A Napoli, le trattative sui contratti riguardano due giocatori in scadenza. Scott McTominay è vicino a un rinnovo fino al 2030, mentre Zambo Anguissa potrebbe firmare un contratto a vita. Le discussioni sono in corso e non sono stati ancora annunciati dettagli ufficiali. La società sta lavorando per definire il futuro dei due calciatori.

La situazione in casa Napoli si concentra sui prolungamenti di contratto. Si tratta sempre per Scott McTominay, per un rinnovo fino al 2030, ma anche per Zambo Anguissa, per un rinnovo a ‘vita’. Oltre loro, potrebbero firmare il prolungamento anche Leonardo Spinazzola e Juan Jesus, due pezzi fondamentali di questa stagione che potrebbero proseguire in azzurro. Spinazzola e Juan Jesus ancora al Napoli? La situazione. Secondo quanto riportato dal Corriere del Mezzogiorno, il Napoli sta valutando il rinnovo di contratto per Spinazzola e Juan Jesus. L’esterno e il difensore centrale, anche a causa dei numerosi infortuni, sono divenuti imprescindibili e pezzi pregiati di questa stagione. 🔗 Leggi su Spazionapoli.it

© Spazionapoli.it - Napoli, i due giocatori in scadenza potrebbero rinnovare: la situazione

Articoli correlati

Epurazione Inter, sei calciatori in scadenza: possono rinnovare solo in dueA pochi giorni dal termine del calciomercato invernale in casa Inter si stanno valutando le mosse in vista della prossima stagione con i nerazzurri...

Leggi anche: Napoli, due top player sono pronti a rinnovare il contratto

NAPOLI, ESCLUSIVA ASSOLUTA! NOTIZIA CLAMOROSA EMERSA ALL’IMPROVVISO

Una selezione di notizie su Napoli i due giocatori in scadenza...

Temi più discussi: Napoli, contro il Torino Conte potrebbe recuperare due giocatori: le ultime; Virtus in campo, sfida a Napoli per la formazione di Ivanovic; Conte premia il suo Napoli: il regalo ai giocatori dopo le vittorie contro Verona e Torino; Juve da record per punti (ma non per gol) dalla panchina: la classifica.

Gutierrez fa da jolly per Conte: Gioco ovunque per il Napoli. I rientri di De Bruyne e Anguissa fondamentaliNAPOLI - Le due vittorie di fila ottenute a Verona e poi contro il Torino al Maradona hanno riportato fiducia ed entusiasmo in casa Napoli, dove pian piano inizia a svuotarsi anche l'infermeria e torn ... msn.com

Come farà il Napoli a comprare i giocatori a gennaio avendo il mercato bloccatoNoa Lang e Lorenzo Lucca a Galatasaray e Nottingham Forest. Solo in questo modo, con le due cessioni, il Napoli potrà iniziare il suo calciomercato invernale. Ma perché? È quanto stabilito dalla ... fanpage.it

in corso di riprese a Napoli “Scherzetto”, il nuovo film di Mario Martone, con Toni Servillo, arrivano le prime immagini del set. Scritto con Ippolita di Majo e tratto dall’omonimo romanzo di Domenico Starnone, edito da Einaudi, tra quattro mura e un balcone, nell’ - facebook.com facebook

Inter, Napoli, Roma, Atalanta: occhio #Juve, l'Udinese sa battere le grandi e l'attacco fa paura x.com