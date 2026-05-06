Napoli svolta sul monte ingaggi | tagli fino a 25 milioni e nuova linea sostenibile

Da anteprima24.it 6 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Il Napoli ha annunciato una revisione della propria politica di spesa, con tagli che potranno arrivare fino a 25 milioni di euro e l'introduzione di una nuova linea di gestione sostenibile. La decisione riguarda la riduzione degli ingaggi e si inserisce in un piano più ampio per riorganizzare le finanze del club. La misura interessa la squadra e i margini di manovra per le prossime operazioni di mercato.

Tempo di lettura: 3 minuti Il Napoli si prepara a una vera e propria svolta nella gestione economica della rosa. Non si tratta di una necessità legata a problemi finanziari, ma di una precisa strategia di riequilibrio e sostenibilità voluta dal club di Aurelio De Laurentiis. Come riportato da Il Mattino, la società azzurra sta lavorando a una profonda revisione del monte ingaggi in vista della prossima stagione. L’obiettivo è quello di costruire un modello più sostenibile, riducendo il monte ingaggi e rendendo la gestione della squadra più equilibrata nel medio periodo. Una filosofia che conferma come, nello sport moderno, l’equazione “ più spesa uguale più vittorie” non sia affatto automatica.🔗 Leggi su Anteprima24.it

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