Napoli svolta sul monte ingaggi | tagli fino a 25 milioni e nuova linea sostenibile

Il Napoli ha annunciato una revisione della propria politica di spesa, con tagli che potranno arrivare fino a 25 milioni di euro e l'introduzione di una nuova linea di gestione sostenibile. La decisione riguarda la riduzione degli ingaggi e si inserisce in un piano più ampio per riorganizzare le finanze del club. La misura interessa la squadra e i margini di manovra per le prossime operazioni di mercato.

Tempo di lettura: 3 minuti Il Napoli si prepara a una vera e propria svolta nella gestione economica della rosa. Non si tratta di una necessità legata a problemi finanziari, ma di una precisa strategia di riequilibrio e sostenibilità voluta dal club di Aurelio De Laurentiis. Come riportato da Il Mattino, la società azzurra sta lavorando a una profonda revisione del monte ingaggi in vista della prossima stagione. L’obiettivo è quello di costruire un modello più sostenibile, riducendo il monte ingaggi e rendendo la gestione della squadra più equilibrata nel medio periodo. Una filosofia che conferma come, nello sport moderno, l’equazione “ più spesa uguale più vittorie” non sia affatto automatica.🔗 Leggi su Anteprima24.it © Anteprima24.it - Napoli, svolta sul monte ingaggi: tagli fino a 25 milioni e nuova linea sostenibile Los mayores MISTERIOS de la Historia en un solo vídeo Notizie correlate Napoli, monte ingaggi da top club: 109 milioni e quarto posto in Serie A"> Il Napoli consolida la propria dimensione economica e sportiva anche sul fronte stipendi. Roma, scure sul monte ingaggi: l’obiettivo è scendere sotto i 100 milioniPiano di austerity imperativo a Trigoria: la Roma di Dan Friedkin lancia la fase due del risanamento finanziario con l’obiettivo di abbattere il... Aggiornamenti e contenuti dedicati Argomenti più discussi: Salario giusto, De Monte: Svolta per l'occupazione, cambio di passo sul lavoro. Non converrà offrire stipendi da fame; Melito. In coma dopo l’incidente, spunta un video choc: Fu travolto da un Suv; IRESS 2026 a Napoli: alla Federico II i team universitari dei razzi sperimentali incontrano industria e ricerca; Como-Napoli 0-0: palo di Politano nel finale, rimpianti al Sinigaglia. Napoli, Gabriel Sara nel mirino per rifare il centrocampoIl Napoli segue Gabriel Sara del Galatasaray: il brasiliano è tra gli obiettivi per rinnovare e ringiovanire il centrocampo. europacalcio.it Nel corso di una lunga seduta del Comitato per l’Ordine e la pubblica sicurezza, le indicazioni del prefetto di Napoli, Michele di Bari, per la visita di papa Leone XIV, sarebbero state quelle di chiudere tutte le scuole della città - facebook.com facebook AGGIORNAMENTO Ore 05:50 06/05/2026 A1 MILANO-NAPOLI Bologna CODA di 7 km per incidente tra Calenzano-Sesto Fiorentino e Bivio A1/Variante di Valico dal km 274 x.com