Napoli monte ingaggi da top club | 109 milioni e quarto posto in Serie A

Il Napoli ha speso 109 milioni di euro in salari, posizionandosi quarto in Serie A per spese sul personale. La cifra rappresenta un aumento rispetto allo scorso anno e dimostra l’impegno del club nel mantenere i propri giocatori più importanti. La società ha deciso di investire pesantemente per rafforzare la rosa e competere ai massimi livelli. Tra i giocatori più pagati ci sono alcuni campioni italiani e stranieri, pronti a dare il massimo in campo. La spesa sui salari è uno dei segnali di crescita della squadra partenopea.

Il Napoli consolida la propria dimensione economica e sportiva anche sul fronte stipendi. Dopo la sessione invernale di mercato, il club guidato da Aurelio De Laurentiis si conferma tra le società con il monte ingaggi più alto del campionato: 109 milioni di euro complessivi, quarto posto nella speciale graduatoria. Davanti agli azzurri soltanto Inter (139 milioni), Juventus (129) e Roma (114). Alle spalle, invece, il Milan, fermo a quota 100 milioni. Crescita record: +27 milioni in una stagione Il dato più significativo riguarda però l'incremento: il Napoli è il club che ha registrato la crescita più marcata rispetto alla stagione precedente, con un aumento di 27 milioni di euro nel giro di un anno.