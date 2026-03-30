Roma scure sul monte ingaggi | l’obiettivo è scendere sotto i 100 milioni
La società calcistica di proprietà di un gruppo statunitense ha annunciato l’avvio di una nuova fase di ristrutturazione finanziaria, con l’intento di ridurre il monte ingaggi sotto i 100 milioni di euro entro due anni. L’obiettivo riguarda la diminuzione dei costi salariali complessivi, in vista di un piano di austerità che coinvolge anche l’attuale rosa di giocatori e le strategie di spesa future.
Piano di austerity imperativo a Trigoria: la Roma di Dan Friedkin lancia la fase due del risanamento finanziario con l’obiettivo di abbattere il monte ingaggi sotto la soglia psicologica dei 100 milioni di euro lordi entro il prossimo biennio. Nonostante la solidità della proprietà texana — seconda solo alla famiglia Hartono per patrimonio in Serie A — l’esigenza di centrare i parametri del Settlement Agreement siglato con l’ UEFA impone una drastica spending review. Attualmente, la voce stipendi per il parco giocatori e lo staff tecnico drena circa 140 milioni di euro annui, un fardello che la dirigenza intende sforbiciare partendo dai contratti in scadenza al 30 giugno. 🔗 Leggi su Sololaroma.it
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