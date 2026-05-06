Napoli scuole chiuse per la visita del Papa | ondata di proteste dei genitori

A Napoli, le scuole sono state chiuse per la visita del Papa, provocando numerose proteste tra i genitori. La decisione ha generato un gran numero di commenti e commenti sui social, con molti che hanno espresso disappunto. La pagina ufficiale del Comune è stata invasa da messaggi di cittadini che contestano la sospensione delle attività scolastiche. La chiusura delle scuole ha coinvolto diversi istituti della città, creando un acceso dibattito online.

Tempo di lettura: 2 minuti Un’ondata di proteste, la pagina social del Comune di Napoli presa d’assalto. Suscita malumori diffusi la decisione di chiudere le scuole l”8 maggio, giorno della visita pastorale di Leone XIV in città. L’ordinanza sindacale ferma le lezioni su tutto il territorio cittadino. Non era cosi all’inizio. Una prima ordinanza limitava lo stop agli istituti di ogni ordine e grado delle Municipalità 1, 2 e 4. Quelle le cui strade “interesserà principalmente” l’evento papale. Poi un successivo provvedimento del sindaco Gaetano Manfredi ha esteso la chiusura alle scuole di tutta Napoli. Anche nelle zone non toccate dagli spostamenti di Leone XIV.🔗 Leggi su Anteprima24.it © Anteprima24.it - Napoli, scuole chiuse per la visita del Papa: ondata di proteste dei genitori A Portrait of the Artist as a Young Man by James Joyce - Full Audiobook Notizie correlate Scuole chiuse a Napoli per la visita del Papa: le municipalità interessatePer la visita del Papa a Napoli in programma l'otto maggio, il Comune è emanato un'ordinanza di chiusura delle scuole nelle Municipalità 1, 2 e 4. Scuole chiuse a Napoli per la visita di Papa Leone XIVVenerdì 8 maggio, in occasione della visita di Papa Leone XIV, in alcune zone di Napoli le scuole rimarranno chiuse. Contenuti e approfondimenti Temi più discussi: Napoli, visita di Papa Leone XIV l'8 maggio: chiuse tutte le scuole della città; Visita del Papa a Napoli, scuole chiuse anche in un'altra municipalità cittadina; Venerdì 8 tutte le scuole di Napoli chiuse per la visita di Papa Leone XIV: l'ordinanza estesa a tutte le Municipalità; Arriva il Papa, venerdì 8 maggio tutte le scuole chiuse a Napoli. Venerdì 8 tutte le scuole di Napoli chiuse per la visita di Papa Leone XIV: l’ordinanza estesa a tutte le MunicipalitàOrdinanza del sindaco Gaetano Manfredi per la chiusura di tutte le scuole venerdì 8 maggio 2026, in occasione della visita di Papa Leone XIV ... fanpage.it Scuole chiuse a Napoli per la visita di Papa Leone, il sindaco Manfredi firma l’ordinanzaIn occasione della visita di Papa Leone XIV venerdì 8 maggio, in alcune zone di Napoli le scuole rimarranno chiuse. Il Comune potrebbe estendere l’ordinanza anche ad altri quartieri: ecco quali sono, ... internapoli.it 43 posti a tempo indeterminato a Napoli Opportunità per maestre e informatici Preparati con il manuale EdiSES #infoconcorsi #concorsi #maestre #napoli #lavoro - facebook.com facebook Napoli, sparo contro il portone della stazione dei Carabinieri di Borgoloreto: un arresto x.com