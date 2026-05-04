Scuole chiuse a Napoli per la visita del Papa | le municipalità interessate

A Napoli, le scuole nelle Municipalità 1, 2 e 4 resteranno chiuse l’8 maggio a causa della visita del Papa in città. Il Comune ha emesso un’ordinanza che prevede la sospensione delle attività scolastiche in queste aree in quella data. La decisione riguarda tutte le istituzioni scolastiche presenti nelle zone interessate e si applica esclusivamente al giorno della visita.

Per la visita del Papa a Napoli in programma l'otto maggio, il Comune è emanato un'ordinanza di chiusura delle scuole nelle Municipalità 1, 2 e 4. Su richiesta della Prefettura però potrebbe essere allargata tale decisione agli istituti scolastici dell'intera città di Napoli sempre per venerdì 8.🔗 Leggi su Napolitoday.it

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