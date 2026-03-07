Limiti a 30 km h e nuovi rallentatori tra via Don Minzoni e via Riva del Garda

Il Comune di Modena ha adottato due nuove ordinanze che introducono limiti di velocità a 30 kmh e installano nuovi rallentatori tra via Don Minzoni e via Riva del Garda. Questi interventi, decisi dal Settore Ambiente e Transizione Ecologica, arrivano in risposta alle richieste dei cittadini per migliorare la sicurezza stradale e tutelare pedoni e ciclisti lungo quella tratta.

Il Comune di Modena accelera sulla sicurezza stradale accogliendo le richieste dei cittadini. Con due recenti ordinanze, il Settore Ambiente e Transizione Ecologica ha predisposto un pacchetto di interventi mirati a calmierare la velocità e proteggere le utenze deboli, come pedoni e ciclisti, nel nodo viario compreso tra Viale Don Minzoni, Via Riva del Garda e Via Adria. I provvedimenti nascono a seguito di diverse segnalazioni inviate tramite le schede Rilfedeur, che denunciavano comportamenti impropri da parte di alcuni automobilisti, caratterizzati da manovre imprudenti e punte di velocità eccessive. Il tutto messo a sistema con la vicinanza della scuola e della chiesa.