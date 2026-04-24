Flat tax e concordato 2025 | ecco i nuovi limiti che cambiano tutto

Dal primo gennaio 2025 entreranno in vigore nuove regole sulla flat tax previste dal D.Lgs. 812025, che stabilisce limiti quantitativi aggiornati. Queste modifiche riguardano i soggetti che possono usufruire del regime fiscale agevolato e rappresentano un cambiamento rispetto alle norme precedenti. La legge definisce i parametri entro i quali si applica la flat tax e introduce alcune variazioni rispetto alla disciplina attuale.

? Cosa sapere Il D.Lgs. 812025 introduce nuovi limiti quantitativi per la flat tax dal 1° gennaio 2025.. Il superamento delle soglie stabilite dall'articolo 8 comporta il passaggio all'imposizione ordinaria.. Dal 1° gennaio 2025, il calcolo della flat tax sul reddito supplementare derivante dal Concordato preventivo biennale subisce una trasformazione radicale a causa del nuovo D.Lgs. n. 81 del 12 giugno 2025, che ha modificato il precedente D.Lgs. n. 132024. La riforma, introdotta tramite l’articolo 8 del Decreto Correttivo, non si limita a un semplice aggiustamento tecnico, ma ridefinisce i confini della tassazione agevolata per i contribuenti aderenti al sistema CPB.🔗 Leggi su Ameve.eu

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