Napoli maxi rebus mercato | da Cajuste a Lucca fino a Ngonge il futuro dei prestiti azzurri

A Castel Volturno si sta lavorando sul mercato, con diverse operazioni di prestito ancora in fase di definizione. Tra i nomi coinvolti ci sono Cajuste, Lucca e Ngonge, mentre la situazione riguardante le cessioni e i rinnovi rimane ancora in evoluzione. La squadra sta valutando varie possibilità per il futuro, ma nessuna decisione definitiva è stata presa. La finestra di mercato prosegue con molte incognite da chiarire.

Tempo di lettura: 2 minuti A Castel Volturno si lavora già al futuro, ma il quadro è tutt’altro che definito. In casa Napoli si apre una fase delicata di valutazioni sui calciatori rientranti dai prestiti e sui profili che non hanno convinto pienamente nel progetto tecnico attuale. Il ciclo post-Spalletti ha lasciato in eredità investimenti importanti e risultati alterni. Tra i nomi ancora sospesi c’è quello di Jens Cajuste, reduce dal successo in Championship con l’ Ipswich Town. Il club inglese dovrà decidere se esercitare il riscatto fissato intorno agli 8 milioni di euro, mentre il Napoli resta in attesa di sviluppi. Situazione diversa ma altrettanto complessa per Rafa Marin, oggi in prestito al Villarreal: il difensore spagnolo viene considerato un prospetto interessante, ma ancora tutto da verificare nel contesto di alto livello.🔗 Leggi su Anteprima24.it © Anteprima24.it - Napoli, maxi rebus mercato: da Cajuste a Lucca fino a Ngonge, il futuro dei prestiti azzurri Notizie correlate Milan, rebus prestiti: tre casi bloccano il mercato rossonero, la situazioneOltre ad un budget prefissato dalla dirigenza rossonera, il mercato del Milan si farà anche tramite le cessioni: con 45 milioni già in cassa, si... Leggi anche: Mercato Napoli, l’Ipswich pronto a riscattare Cajuste! Ecco quanto incasserà il club azzurro Aggiornamenti e contenuti dedicati Napoli, rebus attacco: Pinamonti idea concreta per affiancare HojlundDietro questa possibile operazione c’è il lavoro del direttore sportivo Giovanni Manna, impegnato a individuare profili sostenibili e coerenti con il progetto. gonfialarete.com Napoli, rebus Folorunsho: il Cagliari frena sul riscatto e riflette sugli 8 milioniL'asse di mercato tra la Sardegna e le pendici del Vesuvio si prepara a vivere settimane di intense valutazioni ... gonfialarete.com