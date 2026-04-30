Milan rebus prestiti | tre casi bloccano il mercato rossonero la situazione

Il mercato del Milan si trova in stallo a causa di tre operazioni di cessione ancora da definire. La squadra sta aspettando di completare alcune uscite, tra cui quella di un centrocampista, per poter procedere con gli acquisti e rafforzare la rosa. La situazione rimane in sospeso e dipende dalla conclusione di queste trattative di mercato.

Oltre ad un budget prefissato dalla dirigenza rossonera, il mercato del Milan si farà anche tramite le cessioni: con 45 milioni già in cassa, si dovrebbero aggiungere quelli legati ai riscatti di Chukwueze, Bennacer e Musah. Se il riscatto non si attuerà, salterebbero ben 60 milioni, e li toccherà a Tare trovare delle nuove soluzioni. L'obiettivo, perciò, è uno solo: finanziare il mercato con le uscite rossonere. Ci sono, però, tre casi importanti da piazzare. Uno dei casi più complicati porta il nome di Yunus Musah. Come suggerito da Tuttosport, l'Atalanta ha il riscatto fissato a 24 milioni di euro e molto difficilmente verrà esercitato: il centrocampista non ha soddisfatto la dirigenza nerazzurra e, con molta probabilità, farà ritorno a Milanello.🔗 Leggi su Pianetamilan.it

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