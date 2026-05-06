A Napoli si parla di Romelu Lukaku e del suo percorso di recupero. Secondo le ultime notizie, l’attaccante avrebbe deciso di tornare in Belgio per seguire un programma di riabilitazione, dopo aver perso fiducia nei medici del club. La scelta sarebbe stata presa per accelerare il recupero e favorire il ritorno in campo. La situazione resta da monitorare, mentre si attendono eventuali aggiornamenti ufficiali.

Romelu Lukaku avrebbe perso fiducia nei medici del club azzurro e per questo avrebbe scelto di procedere con il recupero in Belgio. Il Napoli molto probabilmente non lo tratterrà: la rottura sembra essere definitiva e l’addio potrebbe convenire a entrambe le parti. Lukaku e il momento al Napoli: è stata persa la fiducia?. L’attaccante belga ha scelto di curare l’infortunio in Belgio senza autorizzazione del club. Una scelta che racconta tutto del rapporto delicato con società e soprattutto con lo staff medico azzurro. Secondo quanto riferito a ‘Radio Napoli Centrale’ da Giancarlo Padovan: “ Lukaku non aveva stima di chi l’ha curato a Napoli. Il danno è fatto.🔗 Leggi su Spazionapoli.it

© Spazionapoli.it - Napoli, le ultime novità su Lukaku: spunta la verità sul periodo in Belgio

Notizie correlate

Dal Belgio le ultime sul possibile rientro di LukakuContinua a tenere banco il possibile rientro dell’attaccante belga Romelu Lukaku a Castel Volturno.

Lukaku, spunta la data del ritorno in campo: la verità sul finale di stagione con il NapoliLa toccata e fuga di Lukaku oggi a Napoli segna un deciso aggiornamento in merito ai rapporti del calciatore con il club azzurro.

Panoramica sull’argomento

Temi più discussi: Napoli, Conte-De Laurentiis: aria d'addio? Le ultime novità sull'allenatore azzurro; Le probabili formazioni della 35^ giornata; FLASH| Novità su Romelu Lukaku: le ultime dall'allenamento del Napoli; Lukaku via dal Napoli? Moretto: Vorrebbe tornare a Milano, è un suo desiderio. Ma c'è un'altra notizia più probabile.

Como-Napoli, tutti i numeri: al Sinigaglia il Napoli non vince da 24 anni, una sola vittoria nelle ultime sette sfideComo-Napoli, le statistiche della 35ª giornata: gli azzurri non vincono al Sinigaglia dal 2002. Il Como insegue il record storico di vittorie in Serie A. ilnapolista.it

Napoli: le ultime sul futuro di De Bruyne e LukakuKevin De Bruyne guida l'attacco del Napoli contro il Como e punta a restare in azzurro per centrare la qualificazione in Champions League ... fantacalcio.it

L'ex Napoli regala spettacolo in Europa Ancora una volta decisivo per il PSG con le sue giocate - facebook.com facebook

VIDEO NM - Napoli, il punto con Delia Paciello tra i tifosi all’esterno del centro sportivo di Castel Volturno @PacielloDelia x.com