Nel pomeriggio, il calciatore è stato visto all’interno della città partenopea, alimentando le speculazioni sul suo possibile ritorno in campo. La sua visita ha attirato l’attenzione dei tifosi e dei media, mentre le parti coinvolte non hanno ancora rilasciato dichiarazioni ufficiali. La presenza del calciatore a Napoli si inserisce in un quadro di aggiornamenti riguardanti il suo rapporto con il club e le prossime fasi della stagione.

La toccata e fuga di Lukaku oggi a Napoli segna un deciso aggiornamento in merito ai rapporti del calciatore con il club azzurro. Società e calciatore sembrano infatti pronte a venirsi incontro e il calciatore potrebbe tornare in campo per la gara contro il Bologna. Quando può tornare in campo Lukaku. Filtra un’aria maggiormente distesa fra Lukaku e il Napoli dopo l’incontro di oggi. Si va così verso una sanzione disciplinare, ma senza esclusione dalla rosa nel momento in cui il calciatore rientrerà dall’infortunio. Secondo Tuttomercatoweb, il belga salterebbe comunque le gare contro Cremonese e Como, per poi provare a tornare per la partita contro il Bologna (in programma nel weekend del 10 maggio) e dare una mano nelle ultime partite prima della fine della stagione col Napoli e della partenza per il Mondiale.🔗 Leggi su Spazionapoli.it

© Spazionapoli.it - Lukaku, spunta la data del ritorno in campo: la verità sul finale di stagione con il Napoli

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