Dal Belgio le ultime sul possibile rientro di Lukaku

Da fonti belghe arrivano aggiornamenti sul futuro di Romelu Lukaku, attaccante attualmente in forza al Napoli. Le notizie riguardano un possibile ritorno dell’attaccante a Castel Volturno, sede del club. La situazione rimane sotto osservazione e ancora nessuna comunicazione ufficiale è stata diffusa dalle parti coinvolte. La vicenda continua a essere al centro di discussioni tra tifosi e addetti ai lavori.

Continua a tenere banco il possibile rientro dell’attaccante belga Romelu Lukaku a Castel Volturno. “Oggi è un po’ una sorpresa che Lukaku non sia a Napoli, ma lui vuole solo una cosa: vuole tornare al 100% per poter rientrare. Ha fatto questa scelta di seguire il programma in Belgio, con fisioterapista e medico che conosce. Non prende il rischio di fare una battaglia con la società. Secondo le nostre informazioni, ogni giorno c’è un contatto tra staff medico del Napoli e il medico qui in Belgio. C’è un bel rapporto, parlano fra di loro. Chi pensava potesse durare tre settimane quest’assenza? Nessuno l’avrebbe mai predetto. Dovrebbe tornare tra fine settimana e inizio settimana prossima.🔗 Leggi su Forzazzurri.net © Forzazzurri.net - Dal Belgio le ultime sul possibile rientro di Lukaku Leggi anche: Lukaku torna a Napoli! Dal Belgio: “Ecco la data del rientro” Dal Belgio arrivano voci sul futuro di Romelu LukakuDal Belgio arrivano voci sul prossimo futuro dell’attaccante del Napoli Romelu Lukaku.