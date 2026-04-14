Dal Belgio le ultime sul possibile rientro di Lukaku

Da forzazzurri.net 14 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Da fonti belghe arrivano aggiornamenti sul futuro di Romelu Lukaku, attaccante attualmente in forza al Napoli. Le notizie riguardano un possibile ritorno dell’attaccante a Castel Volturno, sede del club. La situazione rimane sotto osservazione e ancora nessuna comunicazione ufficiale è stata diffusa dalle parti coinvolte. La vicenda continua a essere al centro di discussioni tra tifosi e addetti ai lavori.

Continua a tenere banco il possibile rientro dell’attaccante belga Romelu Lukaku a Castel Volturno. “Oggi è un po’ una sorpresa che Lukaku non sia a Napoli, ma lui vuole solo una cosa: vuole tornare al 100% per poter rientrare. Ha fatto questa scelta di seguire il programma in Belgio, con fisioterapista e medico che conosce. Non prende il rischio di fare una battaglia con la società. Secondo le nostre informazioni, ogni giorno c’è un contatto tra staff medico del Napoli e il medico qui in Belgio. C’è un bel rapporto, parlano fra di loro. Chi pensava potesse durare tre settimane quest’assenza? Nessuno l’avrebbe mai predetto. Dovrebbe tornare tra fine settimana e inizio settimana prossima.🔗 Leggi su Forzazzurri.net

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Dal Belgio arrivano voci sul futuro di Romelu LukakuDal Belgio arrivano voci sul prossimo futuro dell’attaccante del Napoli Romelu Lukaku.

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