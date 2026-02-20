Napoli presunti abusi e violenze su minore ricoverata | fermato un Oss

A Napoli, un operatore socio-sanitario è stato arrestato per presunti abusi e violenze su una minore ricoverata in ospedale. Le accuse sono state motivate da una serie di accertamenti condotti dalle forze dell’ordine, che hanno raccolto testimonianze e prove che avrebbero indirizzato le indagini verso il fermo. La ragazza si trovava in struttura da alcune settimane, e le autorità stanno analizzando i dettagli dei fatti. La vicenda ha suscitato grande attenzione tra i residenti della zona.

Una minorenne ricoverata in una struttura ospedaliera nella provincia di Napoli ha denunciato abusi e violenze che si sarebbero verificati proprio nel corso della sua degenza. Una storia sconvolgente e inquietante che si sarebbe svolta in un luogo adibito alla guarigione e alla serenità dei pazienti. I carabinieri della Stazione di Monte di Procida si sono attivati oggi per dare esecuzione a una ordinanza applicativa di misura cautelare nei confronti di un operatore socio sanitario, indagato per violenza sessuale pluriaggravata su minore. Un'ordinanza firmata dal Tribunale di Napoli a seguito di indagini attente e scrupolose, finalizzate a comprendere cosa sia accaduto alla giovanissima.