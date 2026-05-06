Napoli Di Lorenzo si avvicina al ritorno in campo | aggiornamenti in vista del Bologna

Giovanni Di Lorenzo si avvicina al ritorno in campo dopo un periodo di assenza. Il giocatore, attualmente in fase di recupero, si sta preparando per la partita contro il Bologna in Serie A. Le ultime notizie indicano che potrebbe essere schierato dall'inizio o almeno entrare a partita in corso. La sua presenza sarà valutata nelle prossime ore in vista dell’impegno ufficiale.

Mateta rompe il silenzio e fa chiarezza sul mancato passaggio al Milan: «Psicologicamente ha fatto male!». Cosa è successo davvero Calciomercato Milan: Goretzka arriva se.Qual è il grande ostacolo da superare per i rossoneri Leao Milan, cosa succederà a fine stagione: dalla contestazione al calo di rendimento, i rossoneri hanno preso questa decisione! Bastoni Barcellona, frenata improvvisa? Il motivo è.Flick! Perché la trattativa con l’Inter potrebbe non andare in porto Allegri Milan: il ritorno della concretezza dei rossoneri. Stagioni a confronto e cosa è mancato per il salto di qualità definitivo Cassano non ha dubbi: «Curtis Jones per l’Inter? Sarebbe meglio di McTominay, ha grande qualità» Arsenal trascinato da Gabriel: è lui il vero leader dei Gunners.🔗 Leggi su Calcionews24.com

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