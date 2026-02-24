Musetti ritorno in campo in vista? Lorenzo punta Indian Wells

Lorenzo Musetti si sta allenando intensamente dopo aver superato un infortunio muscolare alla gamba, che lo aveva costretto a fermarsi nei quarti degli Australian Open 2026. La sua ripresa accelera con l’obiettivo di tornare in campo a Indian Wells, torneo che si svolgerà a inizio marzo. Il tennista italiano si dedica alle sessioni di allenamento sul cemento americano, pronto a riprendere le competizioni ufficiali. La sua presenza nel torneo sembra ormai vicina.

(Adnkronos) – Lorenzo Musetti si prepara a tornare in campo. Il tennista azzurro, infortunatosi nei quarti degli Australian Open 2026 quando era in vantaggio di due set contro Novak Djokovic, ha smaltito il problema muscolare alla gamba e punta il cemento americano, dove a inizio marzo si giocherà Indian Wells. Il ko rimediato a Melbourne ha costretto Musetti a saltare l’intera tournée sudamericana, con l’azzurro che ha dovuto rinunciare quindi ai tornei di Rio de Janeiro, Buenos Aires e Acapulco. Come riportato da Eurosport, i nuovi controlli a cui si è sottoposto il tennista toscano hanno dato esiti positivi, con il via libera dei medici che riavvicina il ritorno in campo di Musetti, salito a numero 5 del mondo dopo gli Australian Open, fissato a questo punto per il 4 marzo, data d’inizio del Masters 1000 di Indian Wells. 🔗 Leggi su Seriea24.it

