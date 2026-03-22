Giovanni Di Lorenzo e Rrahmani si preparano a tornare in campo dopo i rispettivi infortuni. Il capitano del Napoli e il difensore centrale stanno seguendo programmi di recupero e si avvicinano alla ripresa dell’attività agonistica. Le squadre stanno monitorando attentamente i loro progressi prima di reinserirli nelle convocazioni ufficiali. Nessuna data precisa è stata ancora comunicata per il ritorno in campo.

Sembra avvicinarsi il rientro sul terreno di gioco per il capitano del Napoli Giovanni Di Lorenzo e il difensore azzurro Amir Rrahmani. “A dare fiducia agli azzurri è stata soprattutto la ritrovata tenuta della difesa, che si è riscattata con un prezioso clean sheet dopo aver sempre subito almeno un gol nelle 11 partite precedenti, compresi gli impegni internazionali e di Coppa Italia. Il sesto reparto arretrato della Serie A (30 reti al passivo) aveva bisogno di riscattarsi e c’è finalmente riuscito a dispetto delle assenze molto pesanti di due big come Di Lorenzo e Rrahmani, che stanno meglio e potrebbero rientrare a metà aprile.... 🔗 Leggi su Forzazzurri.net

© Forzazzurri.net - Per Di Lorenzo e Rrahmani si avvicina il rientro in campo

Articoli correlati

Rientro di Dumfries in vista: si avvicina la del ritorno in campoIn questa fase della stagione, l’epilogo del recupero di Dumfries avanza come elemento chiave per le strategie di riferimento e per le dinamiche di...

Infortunio Dumfries, si avvicina il rientro completo in gruppo! C’è una data nel mirino per il ritorno in campoPavard addio al Marsiglia a fine stagione? Destino segnato per il difensore dell’Inter Calciomercato Como, il ds Ludi: «Volevamo prenderlo a titolo...

Altri aggiornamenti su Per Di Lorenzo e Rrahmani si avvicina...

Temi più discussi: Napoli, quando rientrano e come stanno Di Lorenzo e Vergara: parla l'agente; Candidato sindaco a Salerno, l'Altro campo pensa ad Alberto Di Lorenzo per contrastare De Luca; Infortunio Di Lorenzo, procede bene il recupero: ecco l’obiettivo per il rientro; Scomparsa di Lorenzo Avaldi, ricercatore emerito del Cnr.

Di Lorenzo e Rrahmani stanno meglio! I tempi di recupero: ecco quando possono rientrareUltime notizie SSC Napoli - L'edizione odierna di Repubblica racconta della situazione infortunati: Giovanni Di Lorenzo e Amir Rrahmani sono sulla via del recupero, due buone notizie per Conte visto c ... msn.com

Conte è una furia per l’infortunio di Di Lorenzo: Meglio che finisco qua sennò devo dire altre coseAntonio Conte non riesce a godersi la vittoria del Napoli contro la Fiorentina per l’infortunio di Di Lorenzo e a DAZN ne ha per tutti: Dai primi accertamenti sembra che si sia rotto il crociato, ... fanpage.it

Rientro sempre più vicino per Di Lorenzo e Vergara, ma anche per Neres! Per i primi di aprile, fa sapere Il Mattino, potrebbero rientrare il Capitano Di Lorenzo e Vergara. Ce la potrebbe fare anche Neres! Un tris che potrebbe dare una grossa mano in quest facebook