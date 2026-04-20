Alimenti mal conservati e irregolari | sequestri e sanzioni in un locale di via Foro Boario

Durante controlli congiunti delle forze dell’ordine e dell’Ats in un locale di via Foro Boario sono stati sequestrati e distrutti 140 chili di carne. Sono state riscontrate gravi carenze igienico-sanitarie e di sicurezza alimentare. In seguito alle ispezioni sono state emesse sanzioni amministrative e sono stati sequestrati alimenti mal conservati e irregolari.

I CONTROLLI. Controlli congiunti delle forze dell’ordine e dell’Ats: distrutti 140 chili di carne e riscontrate gravi carenze igienico-sanitarie e di sicurezza. Controlli congiunti nei locali in città: scattano sanzioni e violazioni in via Foro Boario. Prosegue l’attività della Polizia di Stato di Bergamo nell’ambito dei servizi disposti dal Questore per garantire sicurezza e rispetto delle normative nei pubblici esercizi. Nella serata di venerdì 17 aprile, le verifiche si sono concentrate su un locale di via Foro Boario. L’operazione, coordinata da un funzionario della Divisione amministrativa della Questura con il supporto del personale Noc, ha visto la partecipazione di Vigili del Fuoco, Polizia Locale, Ats e Carabinieri.🔗 Leggi su Ecodibergamo.it © Ecodibergamo.it - Alimenti mal conservati e irregolari: sequestri e sanzioni in un locale di via Foro Boario Notizie correlate Alimenti conservati male e irregolarità amministrative: sanzioni per un’attività in via Foro BoarioLa squadra amministrativa della questura ha riscontrato l’assenza delle tabelle alcolemiche, la mancanza dell’etilometro, oltre alla carenza della... Cibi scaduti o mal conservati. Sequestri e multe in zona NavileIntensa attività nella scorsa settimana da parte del nucleo territoriale Navile della Polizia Locale, impegnato in controlli negli esercizi di... Contenuti di approfondimento Si parla di: Alimenti mal conservati e irregolari: sequestri e sanzioni in un locale di via Foro Boario. Alimenti mal conservati e irregolari: sequestri e sanzioni in un locale di via Foro BoarioControlli congiunti delle forze dell’ordine e dell’Ats: distrutti 140 chili di carne e riscontrate gravi carenze igienico-sanitarie e di sicurezza. ecodibergamo.it Alimenti conservati male e irregolarità amministrative: sanzioni per un’attività in via Foro BoarioNella serata di venerdì 17 aprile, le attività di verifica della polizia nell’ambito dei controlli disposti dal questore per garantire il rispetto delle norme in materia di sicurezza e prevenzione nei ... bergamonews.it