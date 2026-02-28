Napoli controlli nella movida di Chiaia | sanzioni e sequestri

Nella zona di Chiaia a Napoli, sono in corso controlli coordinati tra diverse forze di polizia. Durante le operazioni sono stati sequestrati alimenti nei locali più frequentati e sono state applicate sanzioni per la presenza di minori sorpresi a consumare alcol. Sono stati anche multati parcheggiatori abusivi e verificati i permessi per l’occupazione di suolo pubblico.

