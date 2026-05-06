Napoli Conte resta un altro anno | pochi innesti ma giusti per rinforzare la squadra

Il tecnico del Napoli ha deciso di rimanere in carica per un altro anno, con poche operazioni di mercato previste ma mirate a rafforzare la squadra. Le trattative degli ultimi tempi suggeriscono che il club e l’allenatore hanno mantenuto un’intesa sulla strategia da seguire per la prossima stagione. La volontà di proseguire insieme sembra essere condivisa, e le scelte di mercato si concentrano su innesti utili e mirati.

Resta comunque fondamentale il confronto con il presidente Aurelio De Laurentiis. Le parti dovranno discutere programmi, ambizioni e strategie per il futuro del club. Il clima, però, è disteso e lascia spazio all’ottimismo per un accordo. La volontà comune sembra quella di dare continuità al lavoro svolto finora. De Laurentiis, nel frattempo, aveva valutato possibili alternative in caso di separazione. Tra queste, il nome di Maurizio Sarri era emerso come opzione concreta. Si tratta di un profilo conosciuto e apprezzato dalla piazza napoletana. Tuttavia, questa pista resta legata esclusivamente a un eventuale addio di Conte. Il tecnico è consapevole di avere a disposizione una rosa competitiva e di alto livello.🔗 Leggi su Dailynews24.it

ANTONIO CONTE INTERIVSTA POST NAPOLI CREMONESE:OGGI HO VISTO UNA SQUADRA COMPATTA, LUKAKU...

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