Nel campionato in corso, il Napoli guidato da Antonio Conte ha affrontato diverse difficoltà, tra cui una notevole carenza di gol segnati. A Napoli si è notato come l’attacco abbia prodotto meno reti rispetto ad altri team, nonostante alcune partite abbiano mostrato un atteggiamento più offensivo. Questa situazione ha attirato l’attenzione degli addetti ai lavori, considerando le aspettative di una squadra con un allenatore noto per un approccio difensivo.

Come invece lo definiscono i tifosotti. La sua Inter segnò più gol del Napoli dei 91 punti, la sua prima Juve segnò 80 gol. Quest'anno il Napoli ha pure sempre il quarto attacco Mg Verona 28022026 - campionato di calcio serie A Hellas Verona-Napoli foto Matteo GribaudiImage Sport nella foto: Antonio Conte Uno dei più grandi problemi riscontrati quest’anno dal Napoli di Antonio Conte è, sine ullo dubio, la scarsa vena realizzativa. Gli azzurri, infatti, sono la squadra che ha vinto più partite di misura (ossia con un solo gol di scarto o, come si è soliti dire adesso, di. “corto muso”); inoltre il Napoli non ha mai realizzato più di tre reti nella stessa gara e soltanto in cinque occasioni su trentatré (ossia contro la Fiorentina, il Pisa, l’Inter, l’Atalanta e il Genoa) è andato a segno per tre volte.🔗 Leggi su Ilnapolista.it

© Ilnapolista.it - Solo a Napoli Conte segna pochi gol (altro che difensivista)

Napoli Chelsea 2-3, Antonio Conte spiega tutto in conferenza stampa!

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Trap, che bello rivederti! E altro che difensivista, andavi all'attacco più di tanti profeti di oggiÈ sbucato fuori all’improvviso, con il sorriso furbo di sempre, come un bambino che esce dal nascondiglio per fare “tana libera tutti”.

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