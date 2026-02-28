Verona-Napoli conferenza Conte | Ho un altro anno col Napoli

Al termine della partita tra Verona e Napoli, terminata con il risultato di 1-2, l’allenatore del Napoli ha parlato ai microfoni di DAZN. Ha annunciato di avere un altro anno di contratto con il club e ha fatto alcune dichiarazioni riguardo al suo stato di salute. La conferenza si è concentrata sulle sue future intenzioni e sulla condizione fisica.

FUTURO E RIVELAZIONI MEDICHE. Al termine della sofferta vittoria per 1-2 in Verona-Napoli, Antonio Conte ha rilasciato dichiarazioni pesantissime ai microfoni di DAZN. Per la prima volta in stagione, l'allenatore ha risposto apertamente alle domande sul suo futuro al Napoli, confermando la volontà di rispettare il contratto ("Ho altri tre anni"), ma ponendo la qualificazione in Champions League come spartiacque fondamentale per il progetto. Il tecnico ha inoltre svelato un retroscena medico clamoroso su Romelu Lukaku (autore del gol decisivo al 96?): il belga ha giocato per mesi in condizioni precarie a causa della rottura di un tendine. Conte ha infine ammesso come questa annata, definita "raschiando il fondo del barile", lo stia cambiando profondamente a livello umano e professionale.