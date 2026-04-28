A Napoli si fanno già alcune ipotesi sui possibili sostituti di Conte in caso di sua partenza. Tra i nomi circolati, Maresca non viene considerato un obiettivo concreto, mentre Sarri rimane tra le opzioni più vicine alla lista. La situazione rimane in evoluzione, con nessuna conferma ufficiale o dettaglio preciso sulle trattative in corso.

Il totonomi in caso di un eventuale addio di Conte continua imperterrito: Maresca sembra un nome lontano, Sarri un po’ meno. A fare il punto ci ha pensato Pedullà su X. Napoli, i nomi in caso di addio di Conte. Riporta Pedullà: “Maurizio Sarri è un nome in evidenza in una ristrettissima lista del Napoli se dovesse finire il rapporto con Conte (il “se” va tenuto). Maresca non è obiettivo fin qui concreto, mentre il Manchester City lo considera sarebbe un possibile erede di Guardiola in caso di addio. “Il Napoli? Fantacalcio”: la dichiarazione di Sarri di ieri è un’onesta sintesi di contatti diretti fin qui mai avvenuti. Sarri ha altre due possibili opzioni in Serie A, ovviamente prima parlerà con la Lazio” L'articolo il Napolista.🔗 Leggi su Ilnapolista.it

© Ilnapolista.it - Napoli, i nomi in caso di addio di Conte: Maresca non è un obiettivo concreto, Sarri in lista

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