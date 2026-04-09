Tra pochi minuti lo stadio Selhurst Park apre le porte per il match tra Crystal Palace e Fiorentina, valido per i quarti di finale di ritorno della Conference League. Le formazioni ufficiali sono state annunciate dai due allenatori, con le scelte dei titolari che determineranno l’andamento della partita. Entrambe le squadre si preparano a scendere in campo per questa sfida decisiva.

Liverpool, scoppia un nuovo caso Salah: 90' in panchina col PSG: è gelo totale con Slot! Mercato Inter, pronto il doppio ritorno alla base: non solo Aleksandar, occhio anche a Filip Stankovic per la porta! C’è un’idea che stuzzica Konaté Liverpool, ci siamo quasi per il rinnovo: la mossa dei Reds! E il Real Madrid. Salah può tornare alla Roma? Sabatini ci spera: «Sarebbe grandioso!». Le parole l’ex ds Calciomercato Milan, caccia al bomber del futuro: anche Nicolas Jackson nella lista! Gli altri nomi Sarri Lazio, futuro in bilico! Il club riflette e pensa già al sostituto: individuati due profili! Liverpool, scoppia un nuovo caso Salah: 90' in panchina col PSG: è gelo totale con Slot! Konaté Liverpool, ci siamo quasi per il rinnovo: la mossa dei Reds! E il Real Madrid. 🔗 Leggi su Calcionews24.com

© Calcionews24.com - Formazioni ufficiali Crystal Palace Fiorentina: le scelte dei due tecnici per la sfida di Conference League

Formazioni ufficiali Fiorentina Rakow, ecco le scelte dei due allenatori per la sfida di Conference LeagueTottenham, lo spettro della Championship è vicino, ma non solo: occhio al crollo finanziario e alle cessioni nel mercato estivo Obert Cagliari,...

Crystal Palace-Fiorentina (Conference League, 09-04-2026 ore 21:00): formazioni ufficiali, quote, pronostici. Almeno un clean sheet a Selhurst ParkIl quarto di finale più interessante della UEFA conference League è quello tra Crystal Palace e Fiorentina, le due squadre più accreditate al trionfo...

Temi più discussi: Conference League: le probabili formazioni di Crystal Palace-Fiorentina; Crystal Palace-Fiorentina, probabili formazioni e dove vederla in tv; Crystal Palace-Fiorentina: probabili, Kean e Parisi out, Piccoli guide l'attacco; Crystal Palace-Fiorentina: le probabili formazioni e dove vederla in tv.

Crystal Palace-Fiorentina, le formazioni ufficiali: torna Dodo, davanti c'è PiccoliSi apre il sipario su Selhurst Park per la sfida tra Crystal Palace e Fiorentina, match di andata dei quarti di finale di Conference League in programma. tuttomercatoweb.com

Crystal Palace-Fiorentina, le formazioni ufficialiA Londra (ore 21) la squadra viola affronta i padroni di casa nell’andata dei quarti di finale di Conference League. Il ritorno, a Firenze, tra una settimana ... lanazione.it

La formazione ufficiale della Fiorentina contro il Crystal Palace - facebook.com facebook

Dove vedere Crystal Palace- #Fiorentina in tv Sky o Dazn, orario x.com