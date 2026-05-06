Napoli-Bologna vietata la trasferta ai tifosi residenti in Emilia Romagna

Per la partita di Serie A tra Napoli e Bologna prevista per lunedì 11 maggio, i tifosi residenti in Emilia Romagna non potranno seguire la squadra dal vivo allo stadio Diego Armando Maradona di Napoli. È stato disposto il divieto di trasferta per questa regione, impedendo ai supporter emiliani di assistere all'incontro. La decisione riguarda esclusivamente i tifosi residenti in Emilia Romagna, mentre non sono state segnalate altre restrizioni.

Trasferta vietata per i tifosi dell'Emilia Romagna a Napoli, che non potranno vedere allo stadio Diego Armando Maradona la partita di Serie A che vede impegnato il Bologna il prossimo lunedì 11 maggio.Il Prefetto di Napoli, Michele di Bari, ha deciso di proibire la vendita dei biglietti ai.🔗 Leggi su Bolognatoday.it Notizie correlate Napoli-Bologna, trasferta vietata ai residenti in Emilia RomagnaTempo di lettura: < 1 minutoIl prefetto di Napoli, Michele di Bari, ha disposto per l’incontro di calcio “S. Napoli-Milan, vietata la trasferta ai tifosi rossoneri residenti in Lombardia: “Decisione folle”La Prefettura di Napoli ha vietato la trasferta allo stadio Maradona ai tifosi del Milan residenti in Lombardia, per il match di Pasquetta (6 aprile)... Tutti gli aggiornamenti Argomenti più discussi: Bologna-Napoli, le formazioni ufficiali: Italiano spiazza tutti in attacco; Biglietti Napoli-Bologna, prezzi e modalità di vendita; Napoli-Bologna, previsto il rientro da titolare del capitano azzurro Di Lorenzo; Napoli vs Bologna. Napoli-Bologna, trasferta vietata ai residenti in Emilia Romagna(ANSA) - NAPOLI, 06 MAG - Il prefetto di Napoli, Michele di Bari, ha disposto per l'incontro di calcio S.S.C. Napoli - Bologna FC 1909, valevole per il campionato nazionale di calcio di serie A 2025 ... corrieredellosport.it #Napoli, stadio pieno per la volata finale contro Bologna e Udinese https://www.napolicalcionews.it/news-calcio-napoli/Napoli--stadio-pieno-per-la-volata-finale-contro-Bologna-e-Udinese-147720.aspx #NapoliBologna #Maradona #Tifosi - facebook.com facebook Napoli vs Bologna 2 Al via la fase 2 riservata ai Member Premium Accedi alla fase con il numero della tua Card Acquista ora: sscnapoli.ticketone.it/catalog x.com