Napoli-Bologna trasferta vietata ai residenti in Emilia Romagna

Il prefetto di Napoli ha stabilito che i residenti in Emilia Romagna non potranno partecipare alla trasferta per la partita tra Napoli e Bologna. La decisione riguarda la limitazione di accesso allo stadio per i tifosi provenienti dalla regione, in vigore durante l’evento. La misura è stata adottata per motivi di ordine pubblico e sicurezza. La partita si svolgerà nel rispetto delle norme stabilite dall’autorità locale.

Tempo di lettura: < 1 minuto Il prefetto di Napoli, Michele di Bari, ha disposto per l’incontro di calcio “S.S.C. Napoli – Bologna FC 1909”, valevole per il campionato nazionale di calcio di serie A 20252026, in programma lunedì 11 maggio 2026, allo stadio “D.A. Maradona” di Napoli, il divieto di vendita dei tagliandi ai residenti nella Regione Emilia Romagna. Il provvedimento – si spiega in una nota – è stato adottato su determinazione del Comitato di Analisi per la sicurezza delle manifestazioni sportive dello scorso 29 aprile e su proposta della Questura di Napoli che hanno evidenziato i profili di alto rischio per l’ordine e la sicurezza pubblica.🔗 Leggi su Anteprima24.it © Anteprima24.it - Napoli-Bologna, trasferta vietata ai residenti in Emilia Romagna Notizie correlate Parma-Napoli, trasferta vietata ai residenti in CampaniaIl Napoli entra nella fase decisiva della stagione con un obiettivo chiaro: vincere tutte le partite rimaste e continuare a credere nello scudetto. Verso Napoli-Milan, trasferta vietata ai residenti in Lombardia: la decisione“Il Prefetto di Napoli, Michele di Bari, ha disposto per l’incontro di calcio “Napoli – Milan”, valevole per il Campionato Nazionale di calcio di... Contenuti di approfondimento Temi più discussi: Primavera, domani alle 15 Inter-Bologna; Bologna ancora a riposo: attesa per il rientro di Skorupski contro il Napoli; VERSO NAPOLI-BOLOGNA: LE CONDIZIONI DI VERGARA, OLIVERA E NERES; Napoli-Bologna, l’Osservatorio rinvia la decisione sull’apertura del settore ospiti al CASMS. Como-Napoli, niente da fare per i tifosi azzurri: trasferta vietata ai residenti in CampaniaPer l’acquisto dei biglietti nei settore Distinti sarà necessaria la Fidelity Card del Como 1907 Blu Nel Cuore Card. mondonapoli.it Napoli, trasferta vietata: per le autorità niente Sinigaglia a chi risiede in CampaniaLa trasferta al Sinigaglia contro il Como sarà off-limits per i residenti in Campania, confermando un trend restrittivo ... gonfialarete.com #Napoli, stadio pieno per la volata finale contro Bologna e Udinese https://www.napolicalcionews.it/news-calcio-napoli/Napoli--stadio-pieno-per-la-volata-finale-contro-Bologna-e-Udinese-147720.aspx #NapoliBologna #Maradona #Tifosi - facebook.com facebook Napoli vs Bologna 2 Al via la fase 2 riservata ai Member Premium Accedi alla fase con il numero della tua Card Acquista ora: sscnapoli.ticketone.it/catalog x.com