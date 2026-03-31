Napoli-Milan vietata la trasferta ai tifosi rossoneri residenti in Lombardia | Decisione folle

La Prefettura di Napoli ha deciso di vietare ai tifosi del Milan residenti in Lombardia di seguire la squadra allo stadio Maradona durante la partita di Pasquetta, programmata per il 6 aprile. La misura riguarda esclusivamente i residenti in Lombardia e si applica solo ai tifosi del Milan. La decisione è stata comunicata in vista dell'incontro tra le due squadre.

La Prefettura di Napoli ha vietato la trasferta allo stadio Maradona ai tifosi del Milan residenti in Lombardia, per il match di Pasquetta (6 aprile) tra le due squadre. Il comunicato della Curva Sud del Milan. E’ arrivata in seguito la risposta del tifo organizzato rossonero, con un comunicato della Curva Sud sui loro social: “ Come tutti sanno ci troviamo di fronte all’ennesima decisione folle, presa senza alcuna logica da chi, incapace di gestire l’ordine pubblico, preferisce vietare le trasferte senza una reale motivazione ma nascondendosi dietro alla solita frase alto rischio per l’ordine e la sicurezza pubblica. Peccato che da decenni andiamo a Napoli senza problemi e oggi siamo costretti a rimanere a casa con decine di pullman da disdire, caparre perse e squadra abbandonata a se stessa, tutto questo senza una valida ragione. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it © Ilnapolista.it - Napoli-Milan, vietata la trasferta ai tifosi rossoneri residenti in Lombardia: “Decisione folle” Articoli correlati Verso Napoli-Milan, trasferta vietata ai residenti in Lombardia: la decisione“Il Prefetto di Napoli, Michele di Bari, ha disposto per l’incontro di calcio “Napoli – Milan”, valevole per il Campionato Nazionale di calcio di... Napoli-Milan, trasferta vietata: i tifosi rossoneri non saranno al MaradonaIl big match del 6 aprile tra Napoli e Milan perde una delle sue componenti più calde: il settore ospiti dello stadio Maradona rimarrà orfano del... Altri aggiornamenti Discussioni sull' argomento Napoli-Milan, rossoneri al Maradona senza tifosi: la decisione della Prefettura; Napoli-Milan: possibile trasferta vietata ai tifosi rossoneri, deciderà il CASMS; Napoli-Milan, i tifosi lombardi non saranno allo stadio Maradona: la decisione del Prefetto; Napoli - Milan: niente biglietti per i residenti in Lombardia. Napoli-Milan, trasferta vietata ai tifosi rossoneri: la decisione della PrefetturaLa Prefettura di Napoli ha infatti stabilito il divieto di vendita dei biglietti ai residenti della Lombardia, limitando in maniera significativa la presenza dei sostenitori rossoneri allo stadio. gonfialarete.com Un anno fa, dopo Napoli Milan. Parló chiaro. Parló benissimo. Parló così come doveva parlare Antonio Conte. Sarebbe stata una follia non crederci. Una follia anche non guardarsi alle spalle. Testa e coraggio, corsa e sudore, voglia e sogni, lotta e piedi per te - facebook.com facebook Trasferta vietata Napoli-Milan, la Curva Sud chiama tutti a raccolta a Milanello per supportare la squadra x.com