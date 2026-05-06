Napoli-Bologna trasferta vietata ai tifosi rossoblù

Il club di Bologna ha deciso di vietare l’ingresso ai propri tifosi nella trasferta contro il Napoli, in programma lunedì al stadio Maradona. La misura riguarda esclusivamente i supporter rossoblù e si applica alla partita prevista per la prossima settimana. La decisione è stata comunicata ufficialmente, senza ulteriori dettagli su eventuali motivazioni o provvedimenti correlati.

Bologna, 6 maggio 2026 – Niente tifosi rossoblù al seguito del Bologna per la sfida contro il Napoli in programma lunedì prossimo al Maradona. O quanto meno non quelli residenti in Emilia-Romagna. Il Comitato di Analisi per la sicurezza delle manifestazioni sportive, su indicazione della Questura, ha infatti rilevato “profili di alto rischio per l’ordine e la sicurezza pubblica” in vista del match tra la squadra di Italiano e i partenopei, disponendo così la trasferta vietata per i residenti in regione. L’adozione del provvedimento è avvenuta su iniziativa del prefetto di Napoli, Michele Di Bari come si legge nella nota in merito: “Il prefetto di Napoli, Michele di Bari, ha disposto per l'incontro di calcio "S.🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - Napoli-Bologna, trasferta vietata ai tifosi rossoblù Napoli vs Bologna | FINALESupercoppa Italiana 2025 | Penalty #shorts Notizie correlate Napoli-Bologna, vietata la trasferta ai tifosi residenti in Emilia RomagnaTrasferta vietata per i tifosi dell'Emilia Romagna a Napoli, che non potranno vedere allo stadio Diego Armando Maradona la partita di Serie A che... Napoli-Bologna, trasferta vietata ai residenti in Emilia RomagnaTempo di lettura: < 1 minutoIl prefetto di Napoli, Michele di Bari, ha disposto per l’incontro di calcio “S. Contenuti e approfondimenti Temi più discussi: Primavera, domani alle 15 Inter-Bologna; Bologna ancora a riposo: attesa per il rientro di Skorupski contro il Napoli; VERSO NAPOLI-BOLOGNA: LE CONDIZIONI DI VERGARA, OLIVERA E NERES; Napoli-Bologna, l’Osservatorio rinvia la decisione sull’apertura del settore ospiti al CASMS. Napoli-Bologna, trasferta vietata ai tifosi rossoblùIl prefetto della città partenopea ha disposto il divieto per l'acquisto dei biglietti del match per i residenti in Emilia-Romagna ... ilrestodelcarlino.it Napoli-Bologna, trasferta vietata ai residenti in Emilia Romagna(ANSA) - NAPOLI, 06 MAG - Il prefetto di Napoli, Michele di Bari, ha disposto per l'incontro di calcio S.S.C. Napoli - Bologna FC 1909, valevole per il campionato nazionale di calcio di serie A 2025 ... corrieredellosport.it Italiano sorride, recupera tre titolari per Napoli-Bologna Il tecnico potrà contare su altri tre giocatori nella trasferta a Napoli, mentre altri due restano in dubbio. Negli azzurri, c'è l'incognita Vergara e cosa ne sarà di Lukaku. Leggi qui: https://www.ilnapolista.it/20 - facebook.com facebook Napoli vs Bologna Lunedì 11/05 ore 20:45 Al via la vendita libera! Promo U30 disponibile Acquista ora: sscnapoli.ticketone.it/catalog x.com