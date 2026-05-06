Napoli-Bologna trasferta vietata ai tifosi rossoblù

Da sport.quotidiano.net 6 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Il club di Bologna ha deciso di vietare l’ingresso ai propri tifosi nella trasferta contro il Napoli, in programma lunedì al stadio Maradona. La misura riguarda esclusivamente i supporter rossoblù e si applica alla partita prevista per la prossima settimana. La decisione è stata comunicata ufficialmente, senza ulteriori dettagli su eventuali motivazioni o provvedimenti correlati.

Bologna, 6 maggio 2026 – Niente tifosi rossoblù al seguito del Bologna per la sfida contro il Napoli in programma lunedì prossimo al Maradona. O quanto meno non quelli residenti in Emilia-Romagna. Il Comitato di Analisi per la sicurezza delle manifestazioni sportive, su indicazione della Questura, ha infatti rilevato “profili di alto rischio per l’ordine e la sicurezza pubblica” in vista del match tra la squadra di Italiano e i partenopei, disponendo così la trasferta vietata per i residenti in regione. L’adozione del provvedimento è avvenuta su iniziativa del prefetto di Napoli, Michele Di Bari come si legge nella nota in merito: “Il prefetto di Napoli, Michele di Bari, ha disposto per l'incontro di calcio "S.🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

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