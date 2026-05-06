Il Napoli si appresta a disputare una partita importante contro il Bologna, con l’obiettivo di qualificarsi per la Champions League. La squadra si sta allenando con attenzione in vista dell’incontro, mentre i tifosi seguono con entusiasmo gli ultimi sviluppi. La sfida si giocherà nello stadio che porta il nome di una leggenda del calcio, e l’atmosfera si fa sempre più tesa.

Il Maradona si prepara a un altro appuntamento da grande notte azzurra. Lunedì sera il Napoli ospiterà il Bologna in una gara che può pesare molto sulla classifica. La qualificazione aritmetica alla prossima Champions League è ormai vicina. La squadra vuole chiudere il discorso il prima possibile. L’attesa in città è già forte. Il pubblico azzurro è pronto a spingere ancora una volta la squadra di Antonio Conte in uno degli ultimi passaggi della stagione. Dopo la sfida contro il Bologna, infatti, resterà soltanto un’altra gara casalinga prima del finale con l’Udinese. Il dato sugli spettatori conferma il clima attorno alla squadra. L’entusiasmo non è calato, nonostante una stagione lunga e complessa.🔗 Leggi su Forzazzurri.net

© Forzazzurri.net - Napoli-Bologna, Maradona pronto per la Champions

PALLONE D'ORO DEI BAMBINI 3.0 - LA FINALE

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