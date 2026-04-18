Napoli crollo al Maradona | la Lazio passa 0-2 e riapre la corsa Champions

Al Maradona, il Napoli ha subito una sconfitta per 0-2 contro la Lazio, con quest'ultima che ha conquistato tre punti fondamentali nella corsa alla qualificazione in Champions League. La partita si è giocata davanti a un pubblico numeroso e appassionato, con la squadra ospite che ha segnato due gol nel secondo tempo. La sconfitta rappresenta un momento delicato per il club partenopeo, che vede ridursi le chance di ottenere un piazzamento europeo.

Calcio Napoli, notizie e calciomercato SSC Napoli su Napolipiu. Aggiornamenti quotidiani su squadra, cultura e storia partenopea. NAPOLI – Un passo falso pesante, forse il più doloroso nel momento decisivo della stagione. Il Napoli cade al Maradona contro la Lazio, che si impone 2-0 con le reti di Cancellieri e Basic, riaprendo scenari che sembravano ormai chiusi nella corsa Champions. La partita si mette subito in salita per gli azzurri. Dopo appena 6 minuti, la Lazio colpisce con Cancellieri, bravo a sfruttare un’imbucata perfetta di Taylor e a battere una difesa ancora una volta sorpresa a freddo. È un copione già visto: Napoli subito sotto e costretto a inseguire.🔗 Leggi su Napolipiu.com © Napolipiu.com - Napoli, crollo al Maradona: la Lazio passa 0-2 e riapre la corsa Champions Notizie correlate Napoli fuori dalla Champions, il Chelsea passa al Maradona: Conte finisce 30° in ChampionsAzzurri eliminati per la sconfitta al Maradona (2-3) contro un avversario che nel momento più difficile ha calato il jolly Joao Pedro e ribaltato la... Il Napoli saluta la Champions League: il Chelsea passa al Maradona ed elimina gli azzurriNonostante una bella prova, gli uomini di Conte salutano la competizione europea fermandosi alla fase campionato. Contenuti di approfondimento Temi più discussi: Napoli, un altro sold out: contro la Lazio dell’ex Sarri il Maradona sarà stracolmo; Napoli-Lazio, sfida da brividi al Maradona: Conte cerca la Champions, Sarri si gioca tutto nella corsa europea; SportMediaset: Italiano: Bisogna cercare di complicare la vita al nostro avversario Video; Ancelotti sul grande schermo come Andreotti e Maradona: Sorrentino pensa a un film su di lui. Napoli, crollo al Maradona: la Lazio passa 0-2 e riapre la corsa ChampionsNAPOLI – Un passo falso pesante, forse il più doloroso nel momento decisivo della stagione. Il Napoli cade al Maradona contro la Lazio, che si impone 2-0 con le reti di Cancellieri e Basic, riaprendo ... napolipiu.com Crollo Napoli, Conte Ko: Cancellieri e Basic regalano lo scudetto all'InterColpaccio in trasferta della Lazio di Sarri che per il quarto anno di fila esce vittorioso dallo stadio Maradona ... tuttosport.com #SerieA Napoli Kushnehi.....!!! FT: Napoli 0-2 Lazio. Inafuata Roma vs Atalanta LIVE #AzamSports3HD #LigiKuuItalia #SerieAUpdates #NapoliLazio facebook Crollo #Napoli, Conte Ko: Cancellieri e Basic regalano lo scudetto all'Inter x.com